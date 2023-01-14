有句話說，吃得苦中苦，方為人上人，人生的道路上不可能都一帆風順，總要吃過苦才知道收穫的甜，《小鐵星座》運勢專欄指出，金牛座、巨蟹座、摩羯座是吃苦耐勞的代表，不會因遇到挫折就退縮，反而會更加堅韌，並想盡辦法突破困境。

▍金牛座：吃苦耐勞

金牛座本身就是吃苦耐勞的代表，生活上的艱辛在他們眼中習以為常，不會因怕苦怕累就退縮，反而會更加堅韌，在一次又一次的吃苦經歷中記取教訓，成為更好的自己。

▍巨蟹座：吃苦當作歷練

巨蟹座認真負責，做事上雖不強出頭，但卻能委以重任，給人信任感，面對問題時，善於分析事情、解決問題就像剝洋蔥一樣，一層一層來破解，就算過程中吃點苦頭他們也覺得無所謂，會當作是另一種歷練。

▍摩羯座：勇於接受挑戰

摩羯座做事認真、態度堅決，對於犯錯絕不輕易放過，而是認真反省後，再繼續嘗試，他們一旦決定做某件事情時，就會努力不懈、腳踏實地去完成，即使困難重重、吃足苦頭，他們也勇於繼續挑戰。