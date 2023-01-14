劉亦菲、李現主演的療癒系陸劇《去有風的地方》，清新溫暖的風格在開播後受到不少好評，男女主角顏值吸睛，演起對手戲CP火花不斷，相當賞心悅目，就連劇中出現的美景、民宿以及米線、鮮花餅、黃燜雞等美食也都引起一波討論。

劉亦菲、李現顏值吸睛，賞心悅目。（愛奇藝國際站提供）

兩人戲裡戲外互動都CP感滿滿，幕後花絮裡，李現在彩排時聽見導演要他表現得更溫柔一點後，馬上調皮地用鼻音嬌喊「你怎麼才來啊？」，劉亦菲則是一坐下便摟住李現的腰，他見狀邊扭身體邊羞笑說「她摟著我，這是摟著小嬌妻嗎？」逗樂劉亦菲，拍攝現場氣氛歡樂。

一度將事業重心轉到電影演出上的劉亦菲，去年透過古裝劇《夢華錄》成功重返戲劇圈，引起高度關注。《去有風的地方》是她第一部主演的時裝劇，提起選擇這部作品的原因她說，劇中沒有太多角色之間產生矛盾、衝突的戲，這其實更難演繹，我也是抱著挑戰的心態接下這部作品，劇情的表達方式跟戲劇結構都很特別，感情戲也不落俗套，真誠且充滿溫暖。

劉亦菲、李現顏值吸睛，賞心悅目。（愛奇藝國際站提供）

跟劉亦菲搭檔的是以《親愛的，熱愛的》一劇走紅的李現，他表示，《去有風的地方》是原創劇本，大家對劇中角色不會有既定認知，等於他要用什麼方法塑造「謝之遙」都可以，發揮空間大，「我決定讓角色更活、更接地氣一點，演出時也注入了一些我平時的生活態度跟價值觀，所以角色有點像我」。

劉亦菲醉後緊抱李現情緒潰堤。（愛奇藝國際站提供）

另外，劇中，劉亦菲因為痛失姊妹淘而踏上療傷之旅，陸續結識新朋友的她，心情看似逐漸恢復平靜，卻因為在酒吧聽見〈再回首〉，勾起過往回憶，壓抑的情緒再次潰堤，李現第一時間發現她不對勁，細心照料她，她則在車上緊抓著李現的手臂放聲大哭，讓不少劇迷留言表示「跟著哭了，還是老歌有意境，這段是整集最佳場面」、「又是被閨蜜情感動的一天」、「李現真的好寵她啊」。

《去有風的地方》描述飯店經理許紅豆（劉亦菲 飾）在歷經閨蜜罹癌過世打擊後，生活和工作都陷入低潮，她毅然決然地辭掉工作，獨自前往大理雲苗村調養身心。在那裡，她遇見了返鄉創業的暖男謝之遙（李現 飾）並且被他的熱情打動，成為他經營旅遊事業的助力，兩人相互扶持，給予彼此慰藉也互生情愫。

此外，由張譯、張頌文、李一桐主演的《狂飆》14日起於愛奇藝國際版首播，該劇是一部黑惡勢力崛起的編年史，細數毒瘤非法生長的升級路，是一部掃黑除惡堅決鬥爭的回憶錄，橫跨20年的羣像敍事全景展現時代變遷下的黑白較量與複雜人性。14日晚6點，愛奇藝舉辦線上《尖叫之夜》盤點2022年度平台上的優秀劇集、作品以及幕後主創，表達節目「為作品尖叫、為實力尖叫」的宗旨，邀請在去年2022播出戲劇主演一同共襄盛舉，《蒼蘭訣》虞書欣、王鶴棣、張凌赫、《罰罪》黃景瑜、《風吹半夏》趙麗穎、《卿卿日常》白敬亭、田曦薇(以上依照劇集播出時間排序)，還有以電影《人生大事》拿下金雞獎最佳男主角獎的朱一龍、待播劇《顯微鏡下的大明之絲絹案》主演張若昀、《寧安如夢》白鹿都將出席盛會。