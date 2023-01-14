新華社14日報導，大陸重症醫學床位總數超過21萬張，布洛芬、對乙醯氨基酚兩類重點解熱鎮痛藥日產能超2億片，醫保藥品目錄內治療發燒、咳嗽等新冠症狀的藥品達600餘種……中國疫情防控進入新階段以來，各地區各部門抓實抓細醫療救治資源的供給和準備，著力保障群眾用藥需求，著力做好重點人群的防護和救治工作。三年來，中方積極應對、主動作為，以靈活的防控策略、充分的部署準備打有把握之仗，保障人民健康安全和經濟社會發展。

新華社報導，新型冠狀病毒感染由乙類甲管調整為乙類乙管。實施乙類乙管，重點是強化服務和保障，重心轉向「保健康、防重症」，對醫療衛生體系提出了更高的要求。

三年來，爭分奪秒與病毒賽跑，最大程度贏得抗疫主動。中國成功避免了致病力較強的原始株、Delta變異株的廣泛流行。

這三年，堅持邊防控邊研究，密切跟蹤病毒變異，不斷調整應對策略，十版防控方案和診療方案、「二十條」「新十條」優化防控措施……醫療救治、病原檢測、流行病學調查能力持續提升、方法不斷優化，為新冠病毒致病力、毒性持續下降之後優化調整防控措施提供空間。

這三年，贏得三個寶貴的視窗期：新冠病毒變異株毒性持續下降的視窗期；藥物研發、醫療救治能力進一步增強的視窗期；全民廣泛接種疫苗的視窗期。

實踐證明，最大程度保護了億萬人民的生命安全和身體健康，堅定不移探索出了疫情防控的「中國方案」。

提升救治能力、擴充醫療資源，為打贏生命健康保衛戰奠定基礎。2022年12月中旬以來，北京協和醫院、北京大學第一醫院、北京大學人民醫院、北京大學第三醫院、中日友好醫院、北京醫院、北京朝陽醫院等急診數量激增。從急診到ICU，醫護人員晝夜奮戰，咬緊牙關堅守陣地。

當前，醫療救治是新冠疫情防控工作的當務之急。各地也正全力做好診療關口前移和重症患者救治。

回首2020年，4萬多名醫務人員毅然奔赴湖北展開生命救援。不放棄每一個患者，集中精銳醫療資源和救治力量進行重症救治，武漢患者總體治癒率達到94％，80歲以上高齡患者的救治成功率接近70％。

三年來，中國在不斷增強醫療救治能力的同時，努力提高平戰結合的防疫能力，為不斷優化防控措施持續作出準備。

中國人口基數大，老齡人口多，地區發展不平衡，醫療資源總量特別是ICU總量不足。三年來，醫療系統加大重症救治資源儲備，努力補齊短板。

截至2022年底，重症醫學床位總數21.6萬張，可轉換ICU床位13.5萬張；共有血液透析單元17.5萬個，無創呼吸機9.8萬台……保護人民生命安全和身體健康，中醫藥在其中發揮了重要作用。三年來，中國充分發揮中醫藥獨特優勢，強化重症救治方面的中西醫結合機制，建立完善「有團隊、有機制、有措施、有成效」中西醫結合醫療模式，形成了中西醫結合、中西藥並用的中國方案。

隨著防控措施調整優化，一系列醫療救治措施接連落地。疫苗和藥物研發不停步，著力保證群眾用藥需求。應急附條件批准新冠病毒治療藥物莫諾拉韋膠囊進口註冊；通過快速審評通道，批准布洛芬混懸液等12個新冠病毒感染對症治療藥物上市；批准又一款新冠病毒抗原檢測試劑產品。

布洛芬、對乙醯氨基酚兩類重點解熱鎮痛藥日產能現已達到2.02億片；抗原檢測試劑日產能擴產到1.1億人份；N95口罩日產能超過1.9億片，反映各地各部門全力保障醫療物資供應的努力。

接種疫苗是構築免疫屏障的關鍵舉措。2020年，中國疫苗企業五條技術路線齊發，目前中國全人群新冠病毒疫苗全程接種率已超過90％。

2023年1月，隨著阿茲夫錠片、清肺排毒顆粒納入國家醫保藥品目錄，目錄內治療發燒、咳嗽等新冠症狀的藥品已達600餘種。大陸國家醫保局表示，未來將有更多新藥好藥納入醫保藥品目錄，切實減輕群眾看病就醫負擔。