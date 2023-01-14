2022年替中華男子拳擊隊終結亞錦賽11年獎牌荒的賴主恩，6年來奮戰不懈的精神受到翔谷慈善基金會肯定，贊助新台幣50萬的訓練經費，期盼他能以今年的杭州亞運為跳板，一舉衝擊2024年巴黎奧運。

此次杭州亞運也是巴黎奧運亞洲區資格賽，取各量級前兩名獲得奧運參賽資格，志在爭取生涯第二張奧運門票的賴主恩，杭州行自然是2023年最關鍵的國際大賽，目標闖進金牌戰，提前取得奧運席次。

要在競爭激烈的亞洲區脫穎而出，需要長期且高強度的訓練，移地訓練就成為最佳選擇，但需要經費挹注，翔谷慈善基金會適時提供支援，贊助50萬經費，並於14日在賴主恩母校台灣體大進行贊助儀式。

翔谷基金會對體育甚至拳擊並不陌生，台中清泉國中、沙鹿高工拳擊隊就是贊助對象，贊助儀式上，基金會執行長陳思羽親自出席，教育部體育署競技運動組科長洪義筌以及台灣體大校長許光麃也特地到場。

陳思羽表示，翔谷慈善基金會長期關注需要贊助、具有潛力的選手，也了解過賴主恩的背景，來自單親家庭，奶奶用老人年金扶養他，拳擊之路走得並不輕鬆，賴主恩已經是國內頂尖選手，希望移地訓練能幫助他更上一層樓。

這筆贊助經費，將用在今年下半年的移地訓練，中華男子隊教練羅尚策表示，計畫在7月到古巴移地訓練，接著就進入杭州亞運最後備戰週期。

羅尚策指出，古巴是IBA（International Boxing Association，國際拳擊總會）官方認證的四大拳擊頂尖國家，另外三國是烏克蘭、烏茲別克與哈薩克，光亞洲就有兩個一級強權，可見屆時亞運競爭會多激烈。

「第一志願是古巴，烏克蘭因為戰爭無法列入考量，古巴是傳統拳擊強國，訓練強度非常高。」羅尚策提到，古巴雖有排華歷史，但相較另外三國，要取得入境許可相較容易，但經費較高，加上體育署要兼顧許多競賽種類，經費申請並不容易，獲得基金會贊助也替備戰注入一劑強心針。

賴主恩說，亞運取前兩名晉級巴黎運，所以亞運奪牌甚至闖進金牌戰就是最大目標，羅尚策也補充說：「我們這次亞運目標就設定闖進金牌戰，如果順利有一年的時間來準備亞運，若未能如願，也要為世界區資格賽做最後衝刺。」

2016年賴主恩在里約奧運世界區資格賽拿到男子60公斤級晉級四強，取得台灣睽違20年的奧運男子拳擊參賽資格，但之後各大國際賽包括亞運、亞錦賽、世錦賽等都無緣金牌，東京奧運在亞洲區資格賽落馬，結果世界區資格賽因疫情取消，直接宣告無緣奧運。

因多次在國際賽鎩羽，外界質疑與心理壓力，讓賴主恩一度低潮，終於在去亞錦賽男子63.5公斤級八強賽擊敗伊朗選手晉級四強，最終獲得銅牌，是台灣男子選手睽違11年再度亞錦賽奪牌，也敲開挑戰杭州亞運的機會。

賴主恩目前也在國訓中心持續備戰，農曆春節除夕當天下午開始休兵，初三收假，「因為我跟羅教練都是屏東人，放假期間也約好要訓練維持狀況，下半年就準備移地訓練。」