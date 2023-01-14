基隆市長謝國樑14日前往緊鄰地標公園的三千宮，拜訪藝人許效舜，希望他為基隆文化傳承到觀光發展，提供建言與經驗分享，也當場邀約擔任「文化及觀光諮詢委員會」主委，期盼過完農曆年，邀許效舜擇日來市府開課，交流彼此想法。

會談過程中，謝國樑表示想成立文化及觀光諮詢委員會，盼邀許效舜擔任主委，為基隆觀光發展提供建言，許效舜則提出盼以三千宮為基地，和主委林國長初步幫助中山區弱勢學童做課後輔導，協助匯集各界力量參與，謝國樑允諾將請相關單位擇期討論可行性。

謝國樑表示，舜哥對基隆的歷史觀光有理念、也有具體想法，他過去時常向舜哥請益，針對基隆歷史、文化及觀光各面向，未來將持續發展及推動，除了歷史文化與觀光結合，增加互動性外，商業主題的娛樂觀光，也是基隆觀光發展未來推動不可或缺的重點方向。

許效舜指出，他想為基隆在地文化傳承做事，基隆有很多民間社團，在台灣在地文化占有一席之地，對市長建議，他需要回去思考並和社團成員開會溝通，強調基隆人為基隆做事是天經地義，不是為了職位，基隆是台灣頭，應從頭做起，讓基隆更有生命力。