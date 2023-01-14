新北市44歲張姓男子前年3月暗夜闖入桃園區大林路民宅行竊，失風被林姓屋主兒子發現，雙方發生扭打，張男竟持菜刀猛刺林男胸口，導致張失血過多身亡，還辯稱有精神疾病，桃檢依強盜殺人罪起訴，並具體求處無期徒刑，桃園地院審理後判他14年，全案可上訴。

張姓男子2021年3月26日從新莊搭火車到桃園後站尋找下手目標，當晚7點多發現大林路一處民宅有人騎車外出，趁鐵門未關闖進行竊，豈料屋內還有屋主老夫妻在2樓看電視聊天，張先跑到廚房拿取尖頭菜刀和剪刀，才轉往3樓大肆搜刮，豈料竟撞見剛回家的林男。

張姓竊嫌和林男爆發拉扯，張為脫身竟揮刀攻擊，持菜刀刺向對方胸口，林負傷在後追趕，最終仍因傷勢過重，失血過多，送醫仍不治。檢斥張正值壯年，不思正當管道謀取財物，竊盜失風為逃跑就持刀刺死對方，惡性重大，依強盜殺人罪嫌起訴，並向法院求處無期徒刑。

張男矢口否認竊盜，還說沒有刺傷林男，不清楚林身上刀傷何來，更辯稱有精神疾病，案發時精神耗弱，無法辨別是非對錯，並要求要測謊。

桃園地院法官調查，張男遭聲押時自承就是攜帶水果刀要隨機行竊，也有在林家偷走信用卡和金融卡等，構成加重竊盜罪，且張男警詢時坦承使用20公分的菜刀刺死林男，審理時改口說是16公分的水果刀，說詞反覆，從林男傷口深達20至22公分，且有驗出血跡反應，菜刀才是凶器，加上經醫院鑑定，沒有證據顯示林男犯案時有受疾病影響。。

法官認為，張男正值壯年，卻不思正途賺錢，行竊失風後，為了脫逃竟持刀刺死林男，惡性非輕，且犯後否認，足見態度不佳，依強盜殺人罪判刑14年。