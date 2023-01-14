「奶茶女」意指異性緣極好的女生，常要周圍男性獻殷勤，卻始終不打算把心交給誰，感覺像放了很多備胎在身邊。36歲通告女星康茵茵(茵茵)，近日在節目分享認識這樣的女生，腳踏5條船且皆不會沉，還能同時維持跟女性閨密的關係，讓她驚訝表示：「我真的覺得她可能都沒有睡覺。」

茵茵近日在節目《小姐不熙娣》表示，身邊有「奶茶女」朋友的外貌很有氣質，是所有男生第一眼會喜歡的類型，卻同時與5位男性交往，甚至後來即將訂婚時，見到茵茵的IG限時動態出現一名帥哥，明知對方已有家室，仍執意索取聯絡方式，在見到茵茵開口婉拒時，竟吐出驚人之語：「沒關係啊，反正就是越多條線，越多人對我好有什麼不好？」讓茵茵聽得相當傻眼。

康茵茵透露，這位朋友外出有專屬司機接送，打高爾夫球時還可以經營自己的球隊，職業類似KOL，能力說不上很出色，就是很會經營異性感情，她舉例，女生若想經營一段感情，通常會提前離開飯局，這名女生卻能跟她們待到半夜12點，內心困惑之餘，忍不住直嘆：「我真的覺得奶茶女是時間管理大師。」

對此，認識很多「奶茶女」的男嘉賓陳為民不以為意，直言她們這麼做只是求生存，比如想在與對方的相處之中，得到如何投資股票的資訊，絕無真正與這些男生交往或者發生關係。然而茵茵聞言尷尬說，她認識的女生不同：「她是真的有幹嘛。」讓在場所有人驚呼連連。