企排18年農曆年前最後一周賽程，14日於新莊體育館火熱開打，第一場比賽由男子組連莊出戰 conti，開局 conti 來勢洶洶，前面兩局的攻勢讓連莊毫無招架之力，隨後連莊靠著布萊恩與宋柏霆的聯手，連下兩城逼到第五局，最後靠著宋柏霆的攻擊替球隊守住勝利，終場連莊以22比25、24比26、25比17、25比15、15比12逆轉收下勝利。

開局連莊簡名均的攔網成功幫助球隊取得領先，但conti周冠宇攻擊得分緊咬比數，前半段戰局呈現膠著。此時 conti 把握連莊失誤的機會超前比數，連莊喊出本場比賽第一次暫停。暫停回來，連莊穩住陣腳，布萊恩攻擊升溫加上加強前排防守，連莊將領先優勢擴大，迫使conti喊出暫停。暫停回來，conti在周冠宇的帶領下反倒超前一分，連莊再次喊出暫停調整。隨後兩隊一路鏖戰至平手，關鍵時刻conti王俊傑的單人攔網得手，幫助conti 拿下首局。

第二局 conti 開局取得3分領先，此時連莊宋柏霆扮演關鍵人物，攻守兩端的好表現將差距縮小至一分，未料連莊失誤送分讓 conti 再次取得三分領先，加上雷諾的前排防守頻頻建功，連莊再次喊出暫停。暫停回來，連莊一路苦苦追趕，雖靠著汪秉勳的攔網追平比數，但 conti 展現防守功力，成功抵擋布萊恩的攻勢，conti取得2比0局數領先。

關鍵第三局 conti 雖取得三分領先，但連莊布萊恩、簡名均以及汪秉勳三人連手追平比數，戰局呈現白熱化。隨後雖連莊一度取得4分領先，conti 發揮韌性追平比數，連莊喊出暫停調整。暫停回來，布萊恩與宋柏霆的猛烈攻勢幫助球隊取得3分領先，conti 後繼無力，連莊要回一局。

進入第四局，開局你來我往，但連莊宋柏霆與布萊恩再次「逞兇」，將差距擴大至6分，conti 喊出暫停但仍無法止血，連莊將差距擴大至10分，輕鬆收下第四局。

決勝第五局，連莊宋柏霆用發球帶動攻勢，前半段連莊以8比6領先。換場後 conti 雷諾與布萊恩互別苗頭，兩人攻擊火力讓觀眾看的驚呼連連，但連莊仍技高一籌，靠著宋柏霆在四號位的攻擊得手，連莊逆轉成功收下比賽勝利。