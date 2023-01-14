再過幾天就是農曆春節了，為讓地區鄉親方便選購各式年節應景花卉布置住家增添年味，金門縣林務所今(14)日特別舉辦「迎新春假日花市」活動，並邀請地區50位書法名師在大酒甕揮毫題字，寫上春聯、吉祥話或年節圖畫，讓整個園區瞬間洋溢著滿滿農曆春節的氛圍感。

林務所邀請金門50多位書法名師在大酒甕揮毫題字，園區瞬間充滿濃濃年味。(于家麒攝)

今天一早金門地區飄起今年的第一場濃霧，但並未打消民眾參與活動的興致，在9家園藝業者及台灣電力公司等12個公務宣導單位聯合努力下，人潮不斷，現場也透過捐發票給金門家扶中心的方式，在春節前凝聚社會的愛心，讓活動更有意義。金門縣政府祕書長謝世傑也代表縣長陳福海及全體縣府團隊，到場向金門鄉親拜早年。

縣府祕書長謝世傑(左)頒贈感謝狀予書法學會理事長徐心富(右)，感謝書法老師的協助讓園區充滿年味。(于家麒攝)

謝世傑說，縣府為迎接農曆春節的到來，各單位已投入進行春運及環境綠美化工作，林務所也完成交通節點的佈置作業，期待能提供給返鄉的鄉親，一個安全且豐富的新年假期，隨著後疫情時代的來臨，大家仍應留意自身健康，闔家健康過兔年。

縣府觀光處長張瑞心也參與揮毫活動，題上「揚眉兔氣」祝福鄉親新年快樂。(于家麒攝)

今年林務所與金門縣書法學會也再次合作，由理事長徐心富率領逾50位書法老師，在金酒公司提供的除役大酒甕上書寫別具巧思年結合慈「金門平安」、「奮發兔強」、「瘦十公斤」、「六塊腹肌」及「這妹很正」等60組有梗用語及應景賀詞，也成為民眾拍照打卡的新景點。

假日花市活動也舉行摸彩活動增添趣味，由縣府祕書長謝世傑(左)抽出幸運兒獲得金桔1盆。(于家麒攝)

徐心富表示，在林務所的酒甕大道揮毫，已經是金門縣書法學會的年度大事，書法老師不僅賣力揮毫，更是絞盡腦汁讓每年的酒甕能有新的亮點，期望持續推廣書法藝術，成為金門文化亮點。

林務所長鐘立偉則表示，該所近年的活動盡量與各單位或在地團體合作，除了達到樽節公帑的目的外，也希望達到共好與互補的效果。

金門林務所舉辦「迎新春假日花市」活動，民眾搶購年節應景花卉布置住家添年味。(于家麒攝)

這次活動林務所也提供可愛的貓咪造型木質盆栽花架、文青風格強烈的浯島路樹曆、鐵炮百合球莖，與民眾換取發票，讓活動能在農曆春節前提供給金門家扶中心一點助益，讓更多人能有過年的氛圍感。