民進黨立委高嘉瑜12日晚間出席民進黨主席補選候選人賴清德「向黨員報告」座談會，卻遭綠營支持者狂嗆「下台」，並比出「倒讚」手勢，對此，台北市議員王世堅表示，不要去為難高嘉瑜，要來弄就弄我，要大小聲我也不怕。對此，就有臉書粉專今（14）日就表示，「王世堅是民進黨內極具選戰實力的王牌政治人物之一，民主進步黨2024年或可由王世堅出馬角逐中山、北松山立委選區，挑戰王鴻薇」，引發討論。

臉書粉專《聲量看政治》今日表示，「本屆市議員選舉，王世堅以29796票獲得中山大同區議員選區第一高票，是民進黨內極具選戰實力的王牌政治人物之一」，同時更指出，「以王世堅議員的選舉能量、聲量與在選區得民心的程度，民主進步黨2024年或可由世堅議員出馬角逐中山北松山立委選區，挑戰王鴻薇，奪取該區立委席次，何況王議員也是當過立法委員的」。

最後該粉專也建議，「吳怡農可以在王世堅的競選團隊有更好的歷練，學習選戰經驗。而王議員也應該向更高位前進、挑戰與拚搏」。