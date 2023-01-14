台九線蘇花公路大清水隧道南口遭大量土石崩塌淹沒，公路總局團隊持續搶修，行政院政務委員兼公共工程會主委吳澤成今（14）日實地勘查後，在個人臉書上分享多張搶修照片，並表示大清水隧道將於明日下午5點到18日分時段通車，19日起全時段開放通行。

台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道11日凌晨，邊坡突然大規模坍方，掉落的大量土石壓毀約25公尺長明隧道，導致宜蘭縣及花蓮雙向交通阻斷，公路總局也緊急啟動雙向日夜搶修。

日前蘇花公路邊坡突大規模坍方，造成宜蘭縣及花蓮雙向交通阻斷。（圖／吳澤成臉書）

公路總局第四區養護工程處長林文雄指出，現場掉落大量土石，甚至還有體積達30立方公尺、重逾78噸的巨大石塊，被壓毀的隧道總長25公尺，透過空拍發現，隧道上方有大量石頭需要清理。

對此，吳澤成稍早在個人臉書發文表示，今日實地勘查蘇花公路大清水隧道坍方搶通，以及交通疏運情形，並針對災害概況、搶通後有無行車安全顧慮、後續復建方向充分溝通，也代表蘇貞昌感謝第一線人員的辛勞。明日下午5點到下周三（1/18）分時段通車，下周四（1/19）開放全時段通行。

公路總局指出，考量夜間無法有效監看邊坡，搶通後首日只開放下午5時至晚間7時通行。另自16日至18日，每天只開放清晨5時至8時、上午11時至下午1時、下午5時至晚間7時等3個時段，夜間禁止通行，而春節期間1月19日至1月31日將不做管制。