農曆春節即將到來，除了採買新衣、新鞋，別忘了添購應景的兔年飾品，讓整體造型更添年味，Pandora推出農曆新年主題飾品，充滿吉祥寓意和幸運象徵，皆是選用925銀、鍍玫瑰金和鍍K金鑄造，SWAROVSKI則以水晶密鑲手法勾勒可愛的兔寶寶，萌味十足。

Pandora Moments鍍玫瑰金兔年生肖串飾，2880元。（Pandora提供）

Pandora飾品向來深受時尚年輕女孩的喜愛，工匠手工綴飾繽紛琺瑯和彩色寶石，加上每個珠飾背後承載的祝福與意義，更添趣味與紀念價值，今年主打一款鍍玫瑰金兔年生肖珠飾，可愛兔子捧著一顆紅色心形水晶，紅色雙眼鑲嵌粉紅色水晶，別具活潑生氣。

SWAROVSKI年節Zodiac Rabbit項鍊，5450元。（SWAROVSKI提供）

SWAROVSKI主打Zodiac Rabbit系列手鍊與項鍊，融入水晶珍珠、密鑲水晶的工藝技法，詮釋小白兔和胡蘿蔔，梨形透明SWAROVSKI水晶耳釘搭配可拆卸的胡蘿蔔吊墜，提供多種造型選擇，另一款兔子紅繩手鍊則是可愛護身符，陪伴一整年的好運。