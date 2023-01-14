台中一名視障者在臉書發文抱怨，日前牽著導盲犬搭乘台中高鐵接駁車時，被司機質疑「你真的是視障者嗎？」、「你的眼睛根本不像」，司機更要求他出示殘障手冊證明身分，而看完後連句道歉都沒有，讓他感到非常委屈。

「如果是你，會給司機看這張證明嗎？」，當事人在臉書發文指出，13日在台中高鐵搭乘接駁車時，他一上車就被司機問「等一下，他是導盲犬嗎？」，當事人回答「是啊，他戴導盲鞍」，事後司機又問後面的路人「他真的是視障嗎？」，後方女乘客回答「他是盲人沒錯」，沒想到司機卻突然大喊「不行，我一定要確定！」，之後便衝到他身旁再次確認，表示「現在台中市政府稽查的很嚴格，加上你的眼睛根本不像」。

當事人回應「請問我的眼睛的外觀跟我視力的好壞，是你從外表能評斷的嗎？」，沒想到司機卻要求「殘障手冊拿出來我看！」、「趕快拿出來，我還要開車，你不要在那礙事」；當事人表示雖然看不到司機的臉，卻可以深刻感受到對方的質疑與不屑，讓他感到非常委屈，回應「我給你看身障手冊可以，但你看完我一定要投訴你」，對方卻嘟嚷著「投訴就投訴，趕快拿出來！」。

當他將身障手冊拿出來，司機一把搶過去看後，「（司機）看完後連句道歉什麼都完全沒有，人就走了」，讓他怒斥，「司機到底憑什麼要一個視障者證明自己看不到」，所幸一旁的女乘客主動和他搭話聊天，聆聽他的難過和委屈。

當事人透露，直到要下車時，司機才客氣的說「剛如果有讓你不舒服，不好意思！」，但他仍無法接受「你大聲的對我嚷嚷叫我交出殘障手冊，現在卻又能平淡的、又或者是真誠的想跟我道歉？我不知道你是不是怕我投訴你，但我真的很想告訴司機我的障礙顯而易見，所以我需要導盲犬當我的眼睛，我也勇敢的告訴你我的不完美；你究竟是憑藉著什麼相信一張手冊，相信的不是我這個活生生的人！」。

當事人也再次感謝那位女乘客主動跟他聊天，慶幸自己雖然是視障者，但遇到的人並非全都向該名司機一樣，否則自己將無法走到現在，「願溫柔的自己能被這個世界溫柔以待」。