112大學學測今(14)日舉行第二天考試，下午最後考科為國文寫作能力測驗，第一大題取材自偵探福爾摩斯與助手華生的對話，兩人在討論食物價格時，呈現不同的個性與思考方式。第二大題則是摘錄作家蔣勳著作《給青年藝術家的信》，主軸為嗅覺與記憶的關聯。高中國文老師認為，今年出題具有情境素養的理性思辨與文學情懷的感性抒發，以測驗考生是否具備自我對話與外界交流等能力。

復興高中國文老師鄭慧敏分析，今年度國寫出題，維持一貫閱讀與寫作結合的傳統，取材兼有情境素養的理性思辨與文學情懷的感性抒發，希望學生關注當下的日常生活，用心思索、認真感受，從中展開自我與外界的對話與交流。

第一大題方面，取材自柯林布魯斯著、盛逢時譯的《數字的陷阱‧不幸商人案》。建國高中國文老師盧宜安表示，此題取材自偵探福爾摩斯與助手華生的對話，在兩人討論食物價格的對話中，呈現出迥異的個性與思考方式。

盧宜安認為，此題題材結合現實生活，呼應命題理念：「貼近生活經驗，切合社會脈動」與「思考多元化」，希望同學透過不同性質材料的引導，對試題所提出的現象，忠實地寫出個人理性分析後的意見。也就是說，考生必須能夠精準解讀文字意涵，才能做到有效檢索訊息，統整摘要，這也是出題老師想要考核學生的語文能力關鍵。

至於第二大題，中山女高國文老師黃月銀指出，此題選擇蔣勳與花草樹木氣味、嗅覺有關的材料，測驗考生對作品理解、詮釋的能力，從而引導省思氣味召喚的記憶和感受，同時書寫自我對過往的回憶與審美體驗。

黃月銀並提到，此題更要求考生，先充分理解文中龍眼樹甜熟的氣味喚起作者的童年記憶，而後才設想自己熟悉的花草樹木的氣味，及其所召喚的記憶與感受。