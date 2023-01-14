警方於今晨尋獲林姓男童後立即通知家屬帶回安置，不致於在農曆春節期間前流落街頭。(圖／金湖分局提供)

金門地區1名讀於國小5年級林姓男童，因手機使用問題遭母親責罵，心情低落遂於13日晚間20時許負氣離家出走，行蹤不明；適逢近日連夜雨霧濛濛，林童年紀尚輕獨自離家，除身著單薄衣物外，亦未攜帶相關通訊設備及金錢，家屬著急萬分報警求助，金湖分局獲報後立即發動警網漏夜協尋，終於在今(14)日上午尋獲林童，通知家屬平安帶回安置。

金門縣警局金湖分局表示，獲報後因擔心林童發生危險，除動員所轄金湖派出所及警備隊等單位警網，針對地區超商、廟宇、空(屋)戶及防空洞進行全面搜尋，更鍥而不捨於深夜在鄰近村里間走街串巷地毯式的尋找；終於在今(14)日上午7時50分尋獲失蹤林童，立即通知家屬前來派出所領回安置，平安落幕。

成功尋獲失蹤少年的是金湖派出所副所長簡鴻源及警員洪銘濠等人。簡鴻源表示，因心想失蹤少年深夜無處可去，且相關可能藏匿、容留處所均已訪查未果，遂順道前往該失蹤少年可能且最為熟悉的學校搜尋，終於皇天不負苦心人，在該校保全的偕同引導下，終於尋獲失蹤少年，也讓家屬懸著的一顆心，總算放了下來，讓該名失蹤少年，不致於在農曆春節期間前流落街頭，家屬感激萬分。

金湖分局長曾冠螢表示，員警熱心協助民眾團圓的服務精神，展現警察溫馨助人的正面形象，並呼籲民眾若與親友發生摩擦時，不妨靜下心來沉澱心情，也可請求相關單位協助避免肢體衝突。

曾冠螢也指出，加強失蹤人口的協尋也是今年度春安工作的重點，期望每一位同仁都能秉持著同理心，與關懷民眾的熱忱，把每個警察工作的角色與任務做好，為民服務是善舉也是積福德，落實失蹤人口協尋工作，讓失蹤在外的遊子們都能夠安全返家歡度年節，充分展現出警察「為民服務」溫馨、關懷與熱忱。