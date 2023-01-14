台東家扶中心今天在台東美術館蛋糕公園舉辦家扶愛市集活動。（台東家扶中心提供／蔡旻妤台東傳真）

台東家扶中心今天在台東美術館蛋糕公園舉辦家扶愛市集活動。（台東家扶中心提供／蔡旻妤台東傳真）

台東家扶中心今天在台東美術館蛋糕公園舉辦家扶愛市集活動。（台東家扶中心提供／蔡旻妤台東傳真）

台東家扶中心今天在台東美術館蛋糕公園舉辦「家扶愛市集，貧困家庭兒童助學活動」，為台東地區扶助學童募集2023年整年度所需獎助學金約1600萬元，支持孩子穩定就學。

活動近60個攤位，義賣物品來自全台各地民眾的愛心捐贈，以及台東各大店家積極參與設攤與物資贊助，民眾也熱情響應，以行動支持家扶。表演舞台由台東家扶中心社區興力計畫合作的土坂國小、青少年服務社區據點「山角」吉他班一展長才，豐富活動內容，也看見家扶的服務在孩子身上綻放。

高中學生代表古心薇分享，「在還沒練健力前我是1個很平凡的人，剛開始練習時真的很累，但即使受傷我都沒有放棄自己。這3年的訓練中，成績越來越好，甚至可以出國比賽，這一切都要感謝教練跟家人的支持，以及家扶中心和張育成哥哥的獎助學金的幫忙。」

大專生代表胡迦美表示，「感謝家扶中心以及在背後默默支持的人，你們幫助了我們在課業、金錢、家庭上所有的困難，讓我們可以認真地為自己打拚」。

根據家扶中心統計，1600戶家庭中，超過半數的家庭每月收入不足2萬5000元，面對家庭的經濟壓力，孩子高中職畢業後面臨升學與否的現實選擇，其中去年高中職畢業人數152位，近3成的兒少因承擔家中經濟壓力而中斷升學，選擇投入職場，但僅能屈就低薪，希望民眾以任何形式支持家扶，藉由教育翻轉家扶兒少命運。