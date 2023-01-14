桃園市中壢區五權里有民眾反應家中無水可用，經過檢測為水管破裂導致，台水公司今天進行相關維修，初估停水用戶有2366戶，市府經發局協助請消防局調派水車在不影響消防勤務下支援供水，台水公司表示預計今晚8點可恢復正常供水，而破管與本月7日三坑抽水站爆管無關。

市府經濟發展局長張誠指出， 桃園市很多地方管線使用超過40年，近期地震頻繁，可能導致地下水管破裂，多處滲漏水，甚至會掏空路基，影響交通安全。對此，市府將要求自來水公司先朝兩個方向優化，首先是緊急遮斷閥的設置，將災損控制在一定範圍內；其次，則是間接加壓設備觀念的建立，因為民間高樓層房舍無低處水塔或間接加壓設備，若遇到供水吃緊狀況，即使自來水公司提供合乎標準的「低」水壓，亦無法滿足民眾將水塔放在樓層屋頂的需求。

經發局公用事業科指出，該區是屬於正常供水，是因發現附近有漏水，水公司在今日下午單純安排停水搶修破管處，預計今晚8點可恢復正常供水。而市民反應無法正常供水情形，目前有平鎮區部份地區傳出破管外，其餘未接獲非正常供水；中壢區五權里水管爆裂持續維修中，並派遣消防水車支援，目前尚無缺水情況。

張誠也說，針對民眾反映若遭逢停水，台水公司提供的資訊不足，市府對此也已經請民政局啟動區公所系統，主動探詢各區各里，是否仍有供水不穩定之需求，未來市府也會在不影響消防勤務的前提下，先調派消防水車支援里長，並聯絡水公司派員搶修。