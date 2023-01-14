有些情侶經過爭吵後，感情可能會越變越差，嚴重還可能分手，但有些人恰好相反，與伴侶越吵感情越好。《搜狐網》近日分享3組歡喜冤家型情侶，經常為了意見不同而吵架，但經過一番爭執後，兩人又會和好如初，而且感情變得更好。

1、天秤座＆水瓶座

優雅大方的天秤座遇到愛好和平的水瓶座，平時基本上都相安無事，也很少發生爭執，但當他們對事物的看法不同時，就容易產生爭吵，在他人眼中，他們看起來像是把對方當成仇人，不過在吵到快失控時，他們又會很有默契的自我控制，甚至願意為彼此妥協，所以就算經過激烈爭執，依舊可以和好如初。

2、獅子座＆牡羊座

獅子與牡羊都是火象星座，個性都很火爆且衝動，所以一旦遇到意見不合，彼此間氣氛就會很緊繃，相處時也經常擦出火花，不過他們對感情都很專一，不容易移情別戀，與愛人爭吵時會將對對方不滿的地方全說出來，不過平靜下來後，他們會開始反省，意識到自己的不足，並為對方改變，這或許就是他們感情越吵越好的原因。

3、射手座＆巨蟹座

射手座看起來能言善道，不過遇到真命天子或天女時，他們就會變得侷促不安，甚至不善言詞，不太會表達自己的愛意，兩人在一起確實會比較辛苦，巨蟹座非常安靜，射手座則是熱情活潑，性格截然不同就容易發生爭執，通常是為了說服對方聽從自己的意見而發生爭吵，不過吵完後，他們也會為自己的失控感到抱歉，還會採取一些措施彌補對方，表達自己的愛意，感情自然又會升溫。