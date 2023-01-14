112大學學測今(14)日進行第二天考程，考科依序為英文、國綜與國寫。根據大考中心統計，本日最大宗違規情況是未攜帶有效證件，呼籲考生備妥證件，以免影響考試。

在今日相關考場資訊上，英文科方面，依照大考中心統計數據，共有11萬8194人報考，實到11萬5507人，2687人缺考，缺考率2.27％。

大考中心主任周兆民表示，本日在考場安排上，也設置第一、二類防疫試場，第一類防疫試場為今天進入考場後發燒考生，第二類防疫試場則是提供14日零時後確診或快篩陽性的考生使用。

周兆民說明，英文有1個考分區開啟1間第一類防疫試場，提供1名考生使用，另在全台33個考分區開啟33間第二類防疫試場，提供37名考生使用，總計開設34間防疫試場供38名考生使用，若加上居護試場，總計有463人使用居護或防疫試場。

周兆民題到，今日上午沒有傳出重大違規，依照初步回報統計，昨天數學A與自然科考試，違規最大宗為未攜帶有效證件，總計達185件，另行動電話未完全關機14件，攜帶不可攜入物品到考試座位共25件，攜帶入場物品發出聲響則有10件，都將依考試規定扣分。

至於國綜，依照大考中心統計，共有11萬8143人報考，實到11萬5364人，2779人缺考，缺考率2.35％。

周兆民指出，國綜共423人使用居護試場，另有61名考生使用防疫試場，總計484人使用居護或防疫試場。另上午英文科時，初步統計170件違規，最大宗仍是未攜帶有效證件126件。

在今日最後一科考科國寫方面，共11萬8143人報考，實到11萬4619人，3524人缺考，缺考率2.98％。全國423人使用居護試場，另有68名考生使用防疫試場，總計491人使用居護或防疫試場，創下兩天來新高；另上一節國綜考試時，初步統計88件違規，最大宗仍是未攜帶有效證件63件。