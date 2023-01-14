第2屆縣市盃環境教育電競大賽今天在台東慈濟精舍登場，台東3名小將參加全國總決賽。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

第2屆縣市盃環境教育電競大賽今天在台東慈濟精舍登場，台東3名小將參加全國總決賽。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

第2屆縣市盃環境教育電競大賽今天在台東慈濟精舍登場，台東3名小將參加全國總決賽。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

由台東縣政府與慈濟慈善事業基金會協力舉辦的「慈濟 x PaGamO 環保防災勇士養成計畫-第2屆縣市盃環境教育電競大賽」今天在台東慈濟精舍登場，總共29校82位學生報名，結果由豐榮國小林秉佑、寶桑國小張永翰、豐榮國小林永洲獲前3名，將代表台東參加4月9日在花蓮慈濟精舍舉行的全國總決賽。

活動上午展開，除了遊戲競賽外，教育處設有環保防災益智遊戲宣導互動及靜態作品展示攤位，深化參與人員環保防災觀念，實際運用於日常生活。

教育處表示，藉由線上遊戲PaGamO，透過寓教於樂方式啟發學生對環保防災學習興趣，是開外掛學習知識的平台，藉由有趣、豐富多元且極具教育性的電競遊戲，創造環保防災學習園地。

有感於環保防災教育向下扎根的重要性，台東縣政府與慈濟慈善事業基金會公私協力，並結合PaGamO線上遊戲化學習系統平台，透過跨界合作、民間慈善環保團體及政府推動政策等力量，強化學生環境素養，提升學生防災觀念。

教育處說明，當PaGamO教育團隊走進校園PK賽時，也讓孩子將環保、防災行動落實在生活，以線上學習、線下落實的行動，深植學生心靈，期待在老師、家長及志工的引領下，透過遊戲化方式，幫助學生建立環保防災意識，進一步落實在學校、社區及家庭。