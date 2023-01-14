Abc獅子會幸福年菜關懷活動席開百桌。（柯宗緯翻攝）

Abc獅子會為長輩上菜。（柯宗緯翻攝）

國際獅子會300E1區高雄市Abc獅子會寒冬送暖，今年承接連續10年舉辦的「寒冬送暖、幸福年菜」關懷老人公益活動，今（14）日午間在舊左營國中停車場席開百桌千人宴款待獨居長輩、街友等弱勢族群，發揮獅子會服務社會、關懷弱勢的精神。

高雄市長陳其邁也親自到場與弱勢族群提前過年，他致詞時表示，非常感謝Abc國際獅子會今年舉辦這一次的千人關懷餐宴活動，照顧弱勢團體。

陳其邁提到，Abc國際獅子會在疫情時，幫醫護人員送餐與物資，十分照顧醫護人員，並且捐助醫療專車，他代表市府及市民朋友表達感謝，也非常感謝第一線志工的付出。他也謝謝支持這次活動的相關單位以及民意代表，盼明年擴大辦到500桌，他也一定會再出席。

「寒冬送暖、幸福年菜」關懷老人公益活動，是由高雄市埤西里長余清榮家族發起、起源於撙節母親的喪葬費，招待幼育院的孤兒的善念，後來擴大成為在年前宴請街友、獨居老人的關懷活動。

去年因為疫情暫停，今年在左營區公所區長胡俊雄大力支持、以及高雄市Abc獅子會榮譽創會長Abc牙醫聯盟總院長謝尚廷、創會長洪小淑、現任會長孫鈺寗、總管余清霞奔走努力下，Abc獅子會決定承接主辦且擴大辦理，今年總共舉辦100桌，特別邀請身障總會各分會參加饗宴。

Abc獅子會會長孫鈺寗表示，高雄市Abc獅子會是國際獅子會300E1區去年甫成立的分會，成員年輕充滿活力、熱衷公益。社會服務是獅子會非常重要的宗旨，在歲末年初大家準備團圓過年之際，希望大家別忘了社會上有許多需要關懷的弱勢族群。

孫鈺寗指出，今年「寒冬送暖、幸福年菜」活動，開場特別安排Abc年輕獅友送菜，象徵傳遞世代傳承幸福年菜，希望社會更加祥和，讓年輕人多多關懷長輩與社會上的弱勢族群。高雄市Abc獅子會也特別感謝聯慧建設董事長詹秀玲、高雄市扶輪社會長竺翼飛醫師等許多熱心人士慷慨解囊捐款響應。