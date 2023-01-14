南投家扶中心兒少培力館，歷經12年籌備、3年施工終於落成，為3000多個孩子提供多元團體活動及才藝課程；南投縣長許淑華感謝所有出錢出力協助籌建的善心大眾，幫助受助兒童發揮潛能，讓弱勢家庭早日脫離貧窮。

兒少培力館14日舉行落成啟用典禮，包括縣長許淑華、前縣長林明溱、社勞處長林志忠，縣議員林儒暘、簡千翔及南投市長張嘉哲都到場；而且所有節目、接待服務到引導貴賓參訪，全部由家扶的孩子和志工協力執行；台灣兒童暨家庭扶助基金會董事蕭文龍、執行長周大堯及南投家扶扶幼主委陳學堂指出，兒少培力館從南投跨出第一步，希望未來各地家扶也能陸續設立。

陳學堂指出，兒少培力館除了前縣長林明溱核定縣府捐助200萬元經費，從購地到建設全部花費1.8億元，都來自各界善心大眾及社團的捐款，所有家扶人感恩在心。

許淑華指出，南投家扶中心長期致力推動兒少專業服務，落實家庭服務在地化理念， 幫助困苦的家庭和兒童擁有安全穩定的生活，協助他們增強能力達到自立目標；全新啟用的兒少培力館就是夢想基地和創造性參與的平台，為兒童、青少年和家庭提供自立發展的機會，幫助受助家庭擺脫貧困。

南投家扶兒少培力館規畫多元團體活動及課程，包括職人講座、美學生活體驗、才藝養成、創意發想課程、技職培育、市集活動及運動比賽等，並透過與他人互動建構社會適應與應變能力。

南投家扶中心主任魏季李指出，兒少培力館不再只是藍圖，也不只是夢想，而是兒少、家長夢想的實踐，非常感謝社會大眾的支持。