台中小英之友會14日下午2時在北區一德公園舉辦「2023關懷貧困寒冬送暖活動」，總統蔡英文出席表示，照顧弱勢是政府的重要責任，今年除加發生活補助，也結合各界資源，增加食物銀行、日常用品的扶助等。（潘虹恩攝）

台中小英之友會寒冬送暖連續10年不間斷，14日下午2時在北區一德公園舉辦「2023關懷貧困寒冬送暖活動」，總統蔡英文出席表示，照顧弱勢是政府的重要責任，今年除加發生活補助，也結合各界資源，增加食物銀行、日常用品的扶助等；春節期間衛服部將啟動急難救助通報，讓大家平安過好年。

台中小英之友會14日下午2時在北區一德公園舉辦「2023關懷貧困寒冬送暖活動」，蔡英文也南下出席，多位立委、民代及在地里長也前來共襄盛舉。蔡英文表示，再過1個禮拜就是農曆新年，在這時候舉辦寒冬送暖活動特別有意義，感謝李茂盛及在地里長號召在地好友，一起準備物資包和扶助金，為社會注入更多溫暖。

蔡英文說，照顧弱勢一直是政府的重要責任，今年政府針對低收入戶和中低收入戶持續的加發生活補助，同時也結合各界資源，增加食物銀行的設置等，也會提供日常用品的扶；春節期間，衛生福利部將啟動急難救助通報，提供弱勢家庭、身障人士和街友更多支持，讓大家平安過好年。

台中小英之友會長、茂盛醫院院長李茂盛說，小英之友會每年邀集民間社團、募集各類物資，辦理寒冬送暖活動，今年已是小英之友會辦理此活動邁入第10個年頭，10年下來共有上萬名北屯區、北區的弱勢民眾受惠；現場備有白米、麵條以及1000元現金加菜金贈予弱勢家戶。

茂盛醫院也特別派出乳攝車、乳癌防治醫療團隊以及家醫科醫師呂昀珊義診，為參與活動的在地婦女進行子宮頸抹片檢查、乳癌攝影檢查、大腸癌篩檢及身體健檢等健檢項目，弱勢婦女的健康把關，希望大家身體健康過好年。