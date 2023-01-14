活動現場打造小小消防員體驗區，讓小朋友能親身體驗。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

活動現場打造小小消防員體驗區，讓小朋友能親身體驗。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

活動現場打造小小消防員體驗區，讓小朋友能親身體驗。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

消防局救難犬參與各項示範活動，吸引許多民眾目光。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

消防局救難犬參與各項示範活動，吸引許多民眾目光。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市消防局14日下午在信義區香堤大道舉辦119防災宣導活動，與民眾提前慶祝「119消防節」，並特別和卡通「汪汪隊立大功」跨界合作，在現場打造小小消防員體驗區，透過宣導活動讓民眾學習居家防火、防災等知識，落實各項災害預防工作，使災害損失降至最低、守護居家安全。

活動包括防災宣導攤位、闖關集章換好禮、舞台表演節目及印章明信片感謝祈福DIY等，民眾可在明信片寫下想對消防員說的話及祈福話語，再將明信片掛起以傳遞感謝祈福之意。另外活動現場也有捐血車，許多民眾紛紛挽起袖子捐血助人。

消防局指出，近年來災害的規模及複雜性增加，將持續透過推動社區災害防救工作，強化社區的自我防救災能量，因此特別在活動中表揚大同區揚雅里、南港區百福里、中正區水源里及士林區平等里，連續2年推動社區防災工作，參與韌性社區一星標章認證，並獲得內政部頒獎表揚，提升社區韌性及應變能力，也期許更多社區一起投入參與，使社區臨災時能夠快速反應回復、降低災害衝擊損失。

此外，活動現場還有許多產、官、學單位設置精彩的宣導攤位，展示最新防災科技、新知及防災用品，現場打造的小小消防員體驗區，孩童可穿著消防衣體驗消防人員平時技能與體能訓練的情況，成為一位勇敢的小小消防員。