大里區瑞城國小前的積木公車候車亭，放大版的積木候車亭形成城市地景。（台中市政府提供／林欣儀台中傳真）

顛覆傳統設計、展現城市美學，台中市公車候車亭大變身，包括棒球、大腸包小腸都融入設計，成為熱門打卡景點；此外，市府交通局並首創以「黃色笑臉鈴鐺」顯示候車服務燈，讓公車駕駛及民眾都能清楚辨識，目前設置在日前啟用的中興路廊，未來將於各大醫療院所沿線候車亭持續建置。

台中市候車亭有哪些特殊造型？交通局長葉昭甫細數，大甲火車站前候車亭是採用「老榕樹意象」、后里馬場旁則有石虎家族中的「虎爸」智慧型站牌、洲際棒球場站有「巨型棒球候車亭」，另大里區瑞城國小前有「積木候車亭」，其採用高低堆疊的設計手法、融入在地特色，童趣味十足。

此外，南屯區黎明新村「趣味瓢蟲」、逢甲夜市的「大腸包小腸」及台中高工的「幸福公車」，葉昭甫指出，公車候車亭能增添城市新風貌，改變民眾對城市的印象，台中市打造一區一特色候車亭，讓「等公車」也能成為藝術欣賞的一環，更吸引不少交通迷來打卡、收集特色候車亭。

除了打造特色候車亭，交通局也首創「黃色笑臉鈴鐺」的候車服務燈，葉昭甫強調，過去候車服務燈是以輪椅圖示作為識別，可能導致民眾與公車駕駛誤解，以為只有輪椅族可以使用，現在改為黃色笑臉鈴鐺，民眾只要按下服務燈，駕駛可提前知道該處有人候車，避免過站不停的情況，未來將針對醫療院所沿線候車亭建置。

交通局指出，雖受疫情影響，台中市去年公車運量仍達到約7533萬人次，顯示使用大眾運輸的民眾越來越多，透過便民設施的建置，盼提高運輸品質。