桃園市社會住宅過去中籤率僅1成上下，首棟中路二號自2019年入住開始，至今已有7社宅，去年中路二號適逢3年1期屆滿，163戶中僅148戶辦理續租，加上其他6個社宅提前退租者，共釋出120個空戶，退租原因為轉換工作、購屋等，市府開放「隨到隨辦」，最快2月就能開放入住。

桃園共有7個社會住宅開放入住，總共2943戶，3年多來共有129戶退租，社會住宅服務中心分析退出原因，以轉換工作為大宗、占22％，不同社宅間轉換也有10％、自行購屋者8％，還有私人原因、居住不習慣等，至今也有2戶因抽菸、破壞公物等違反生活公約行為，累計計點超過500點遭強制退租。

因社宅規定3年1期，首棟社宅中路二號也在去年遇到首次續約，屆期戶數共163戶，有148戶辦理續租，續租比例90.7％，未續約的15戶多因收入超過標準、資格不符而搬離。

社會住宅服務中心指出，因候補名單以1年為限，中路一號、中路二號、八德一號及八德二號等4處名單已於去年底到期，今年重新開放申請，另外預計今年3月才竣工開放入住的中路四號社宅，因政策戶名單不足，也一起開放申請，都採「隨到隨辦」，單日申請量就破400件，至今已累積980件，以中路二號為大宗，有233戶提出申請，中路一號也有199戶，八德一號164戶、八德二號160戶。

社會住宅服務中心指出，隨到隨辦和一般受理申請最大不同處在於「免抽籤、免評點」，先到先辦，資格符合、文件備齊就能進入複審程序，合格者依序遞補選屋，大幅縮短從申請到入住時間，目前釋出的空戶最快2月1日就能起租，歡迎有意入住社會住宅民眾踴躍申請。