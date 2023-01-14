宋逸民今(14日)把砲火轉向前教友、醫藥記者王瑞玲，長文回擊王瑞玲連日來的指控，對於備受爭議的教會金流部分，也強調從沒拿過教會一毛錢，所有帳目都貼在教會的會堂，手上也有收據可以公開證明，並爆料王瑞玲多次求饒想回教會，對此，王瑞玲也回應了。

王瑞玲發文開頭就寫道：「請國度牧者夫妻一定要仔細看我們對話的簡訊，不要先殺了人，再和家屬說對不起，打人的人，還在叫救命」，強調自己沒有要求回教會，「因為你們家庭親子的關係、私人感情的因素，把一個全心全意服事神，順從神和你們的孩子，直接被趕出國度事業，我請你們讓這個孩子回去」。

她也強調會請他們歸還奉獻擴堂的費用，是因為她和孩子轉帳費用入帳後，就直接被他們趕人，且收據也是早過報稅時間都還沒收到，她才說「不用了」，她直言自己沒說的，別全扣在她頭上，「我也想規勸你們牧者夫妻，這恐怕會損害你們的人格與誠信度」。

王瑞玲最後表示一直在等對方電話，但他卻用社群媒體放話，「這場丟臉的戲，請問你們還要演到何時？我不用蹭熱度，而國度事業的牧者夫妻和可以停止彼此傷害了嗎？」