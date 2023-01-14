南投徐姓男子因為工作經常搬重物，近日感到右手腕疼痛，連騎機車催油門、煞車還有轉門把這些動作，都感到疼痛；醫師提醒民眾，握球拍運動、跌倒手撐地、搬重物工作，甚至過年大掃除都可能造成三角纖維軟骨損傷。

衛生福利部南投醫院復健科主任周建文表示，三角纖維軟骨是手腕關節尺側（即靠小指側）的複合性結構，由一群韌帶及纖維軟骨組成，主要的功能包括在前臂和手腕旋轉活動時，負責維持遠端橈尺關節的穩定性，還有承受及傳導手部的力量，以及腕關節活動。

南投醫院物理治療師蘇煜華指出，三角纖維軟骨可能因為急性受傷，或長期過度使用而產生病變。急性受傷常是因跌倒後用手腕撐地，或手腕突然猛力的扭轉動作，使三角纖維軟骨產生撕裂，甚至嚴重時會造成遠端橈尺關節脫位；長期的過度使用，則常是因前臂和腕部反覆旋轉負荷過度，使三角纖維軟骨長期受到碾磨或牽扯，產生破裂甚至退化磨損。因構造上無血管通過，血液的灌流極少，一旦受傷復原的速度會比較慢。

急性發炎期治療方式，局部紅腫熱痛建議冰敷及適度的休息及護木、護腕固定約4周，如果不痛再開始運動；醫師會視病人的狀況開立口服藥物、物理治療（超音波，雷射，TENS）、局部類固醇注射、增生注射療法等。若以上的治療效果不明顯時，可考慮體外震波治療，或將藥劑打在受傷的關節盤、韌帶，誘發生長因子，讓受傷的組織重新修補，並且搭配復健治療，可以加速復原。