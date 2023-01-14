觀察者網報導，大陸國務院聯防聯控機制14日召開新聞發布會，大陸發燒門診的診療量在2022年的12月23日達到高峰286.7萬人次；新冠住院患者1月5日達峰值，約162.5萬人；目前在院新冠重症患者的數量仍處於高位；2022年12月8日至2023年1月12日，大陸醫療機構累計發生在院新冠病毒感染相關死亡病例5萬9938例。

大陸衛健委醫政司長焦雅輝稱，現在二級以上醫療機構一共開設發燒門診1.64萬個，基層醫療衛生機構開設發燒門診或者發燒診室4.31萬個。大陸發燒門診的診療量在2022年的12月23日達到高峰，是286.7萬人次，之後是持續下降，到1月12日回落到47.7萬人次，較峰值時數量減少83.3％，目前大陸發燒門診和診室的就診人數均呈現達峰以後整體下降趨勢，農村地區也呈現下降趨勢，就是城鄉的趨勢是趨同的。發燒門診新冠陽性感染者的檢出比例也持續下降，峰值是12月20日33.9％的檢出率，到1月12日下降到10.8％，這個趨勢表明發燒門診高峰已經過去。

急診的情況總體呈現了達峰以後持續下降趨勢。大陸急診診療人次在2023年1月2日達峰152.6萬人次，之後持續下降，1月12日下降到109.2萬人次，較峰值時下降28.4％。急診當中新冠陽性感染者的檢出率由12月22日的峰值8.8％，之後穩步下降到1月12日的2.9％。這一數據顯示大陸急診高峰已經過去。

門診情況來看，整體呈現出正常診療正在逐步恢復態勢。1月12日大陸普通門診診療總人次913.5萬人次，基本恢復到疫情前的水準。門診患者中新冠陽性感染者占比，12月19日峰值是5.7％，之後持續下降，1月12日占比0.9％。普通門診日診療量持續增加，目前正常診療正在逐步恢復當中。

焦雅輝指出，據監測數據顯示，現在住院的新冠感染者的數量呈現出連續下降的趨勢。在1月5日達到了住院新冠感染者峰值162.5萬人，之後連續下降，1月12日回落到127萬人。其中二級以上醫療機構收治了117萬人，定點醫院和亞定點醫院收治10萬人，在院新冠感染者占比呈現出連續下降趨勢。1月3日達到峰值27.5％，之後持續下降，1月12日回落到21.7％，較峰值時期下降了5.8個百分點。

當前疫情防控工作的重心是「保健康、防重症」，焦雅輝表示，通過監測數據顯示，發燒門診達峰2周後，在院的新冠陽性重症患者數量也達到峰值，之後呈現緩慢下降趨勢。目前在院的重症患者的數量仍然處於高位。2023年1月5日，在院新冠陽性重症患者數量達峰12.8萬人，之後連續波動下降，到1月12日在院的陽性重症患者人數回落到10.5萬人，重症床位使用率是75.3％，重症床位能夠滿足救治的需要。1月12日在院的新冠陽性重症患者當中，基礎性疾病重症合併新冠病毒感染的為9.7萬人次，占比92.8％。新冠病毒感染的重症患者是7357人，占比是7％。

從數據分析來看，新冠病毒感染的重症患者有以下幾個方面的特點：一是以老年人為主。年齡最大的105歲，平均年齡75.5歲。60歲及以上的占比是89.6％。二是普遍合併有多種基礎疾病。具有一種基礎疾病的患者占比40.7％，2種基礎疾病的占比24.6％，3種及以上基礎疾病占比34.8％。多數基礎性疾病是心腦血管疾病，內分泌系統疾病和呼吸系統疾病。

焦雅輝稱，通過分析顯示，2022年12月8日至2023年1月12日，大陸醫療機構累計發生在院新冠病毒感染相關死亡病例59938例，其中新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡病例5503例，基礎疾病合併新冠病毒感染死亡病例5萬4435例。死亡病例平均年齡80.3歲，65歲以上約占90.1％，其中80歲及以上約占56.5％，死亡病例中90％以上合併有基礎疾病，主要合併疾病為心血管疾病、晚期腫瘤、腦血管疾病、呼吸系統疾病、代謝性疾病、腎功能不全，由於冬季本身是老年人呼吸系統疾病高發和心腦血管疾病加重季節，近期與新冠病毒感染相疊加，因此老年人的病亡人數比較多。