南華大學今天在大專棒球聯賽公開男一級4強賽，以6比1扳倒衛冕軍國立體大，隊史首闖進冠軍戰，最大功臣是先發6局無失分的黃群，二年級的他決定今年暑假投入中職選秀，總教練蔡仲南也十分看好他，相信未來他能成為一位大投手。

黃群在這次UBL成為球隊勝利保證，只要先發他都能夠吃下一定的局數，成為球隊中重要投手戰力。今天扛起爭奪冠軍戰門票重責，雖然受到體力下滑影響，用球數較前幾場多，但仍可有效壓制對方打線，化解失分危機。

蔡仲南表示，黃群是陣中最好的投手，從預賽到現在看得出來他已經有些疲累，接下來會讓他好好休息，「這場比賽主審好球帶比較小，讓他投起來比較辛苦，賽前本就有想說讓他投6局、約120球，之後就換吳家凱上去。」

黃群此役用117球主投6局，投出5次三振、3保送、被敲6支安打，雖然面臨多次危機但都能臨危不亂，最終無丟掉任何分數。結束UBL任務後，蔡仲南會讓幾位主戰投手好好休息，之後的比賽只會擔任牛棚工作，保護球員生涯。

目前二年級的他，在大一結束後自評體能、控球穩定度、均速進步許多，因此有了選秀的念頭，黃群也去尋求蔡仲南的意見，目前擁有曲球、滑球、沉球、指叉變速球等多種球種的他，目前也希望能把指叉變速變成決勝球，並再加強身體素質。

蔡仲南也十分看好黃群能夠踏上職棒舞台，希望他藉由這段時間把肌力、體能重新調整好，「他是很容易搶到好球數的投手，只差個對決球而已，若能繼續成長相信他未來能成為一位大投手。」