民進黨台北市議員李建昌。（資料照片）

副總統賴清德日前舉辦「向黨員報告」的台北場活動，民進黨立委高嘉瑜現場被黨員批評是「背骨」，高嘉瑜為緩和氣氛，請支持者「不要再生氣，身體比較重要」。此舉被同黨議員李建昌批評是消遣長者，驕傲自負。高嘉瑜回應，「討厭妳的人，妳做什麼他們都會往反方向思考」。PTT網友認為綠營「玻璃心」、「好了啦」，「繼續這樣到2024就對了」、「一個黨明顯走下坡，就是這個樣子吧」。

根據《三立新聞網》報導，民進黨台北市議員李建昌批評高嘉瑜，是在消遣現場支持者，好像自己比較年輕，暗指現場支持者年紀大，實在太驕傲、自負。

高嘉瑜今（14）日表示，「對於討厭你的人，你做什麼他們都會往反方向思考或是惡意曲解」，不管是任何活動，她有時間都會先到場去跟長輩和現場參加的朋友一一打招呼，看他們有沒有什麼想法，傾聽他們的意見，「我長期以來都會這麼做」。

高嘉瑜直言，連這樣做都有人惡意解讀，更何況她很關心長輩們的身體，這也是作為晚輩應該做的。無論是長輩或小朋友，「我都視同自己的家人，我對每個人都是這樣的心情」。

高嘉瑜坦言，當天看到長輩這麼激動，會請大家先顧好身體，這是發自於內心的想法。被惡意解讀或扭曲，她覺得社會需要更多善良，而不是用扭曲對立的方式彼此撕裂，這些都不是她想要看到的。

高嘉瑜稱，長久以來她都是用溫暖、希望帶給大家歡樂、開開心心的選舉方式，讓大家覺得選舉不會這麼仇恨對立，希望大家多一點善良溫暖。

對此，PTT網友認為，注意身體不是很正常？說這也被罵？也有網友直言，「超級玻璃心」、「是非可以這樣顛倒的嗎？」「講什麼都可以做文章，實在很民進黨」、「建昌省省吧!你選立委根本不會上」、「民進黨繼續敗票沒關係」、「好了啦」、「講什麼你都有得罵」、「民進黨站到年輕人對立面」、「這樣也可以往惡意解讀喔」、「台南黑金不罵，罵高嘉瑜？」「繼續這樣到2024就對了」、「一個黨明顯走下坡，就是這個樣子吧」。