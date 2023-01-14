今年學測國語文寫作能力測驗，補教老師陳怡樺說，第一題考福爾摩斯和華生的對話，要求描寫這兩個人的生活態度，考生對這個故事不陌生，寫起來應會很開心；至於第二大題則摘錄作家蔣勳著作《給青年藝術家的信》，要考生寫嗅覺與記憶的關聯，建議可寫父親車子內玉蘭花味道，進一步闡述這味道與親情間的關聯性。

陳怡樺指出，福爾摩斯與華生對話這一題，呈現出福爾摩斯理性、務實，華生則是感性、浪漫，考生應該會寫得很開心，關鍵在於詞彙的精準度，要用很少的文字將他們兩人的個性及生活態度寫出來，不容易。

至於第二題嗅覺與記憶的關聯，陳怡樺認為這是一個小題目，因此只要「小題小做」就可以，重要的是寫出某一個氣味和自己自己生命的連結，細節愈多、愈感人，可以得到愈高分。

全國教育產業工會表示，第一大題以福爾摩斯小說的對話考理性分析有新意，跳脫以往的方式，學生須仔細閱讀，以梳理情境很容易得出第一小題的正確答案；第二小題則需先分析文本內的行為所代表的生活態度，學生可能容易犯下為連結文本的錯誤而沒有完整回答。

至於第二題，全中教認為，以童年和氣味做連結是好寫的題目，能連結回憶並精準掌握時間書寫，不難獲得高分。

全國教師會則說，今年國寫試題意清晰，取材適切，大致符合學生生活經驗。第一題改寫自翻譯作品《數字的陷阱—解開12個數學的迷惑》，文中對話敘述清晰，學生易於檢索訊息加以分析；第二題的氣味是常見的題材，加入花草樹木的條件限制，易寫難工。