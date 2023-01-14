澳門連續兩日超過4萬人次旅客入境，其中昨日有4.6萬人次，創疫情以來單日最高，較去年日均旅客人次多近2倍。其中近3.7萬人次是大陸旅客，香港旅客有8442人次，較去年日均上升超過4.9倍。酒店場所平均入住率為67.4％，較12月增加24.3個百分點。
澳門旅遊局表示，農曆新年期間會有花車及煙火匯演等大型活動和盛事，將有助延長旅客留澳時間，促進消費，助力澳門旅遊及經濟復甦。
澳門連續兩日超過4萬人次旅客入境，其中昨日有4.6萬人次，創疫情以來單日最高，較去年日均旅客人次多近2倍。其中近3.7萬人次是大陸旅客，香港旅客有8442人次，較去年日均上升超過4.9倍。酒店場所平均入住率為67.4％，較12月增加24.3個百分點。
澳門旅遊局表示，農曆新年期間會有花車及煙火匯演等大型活動和盛事，將有助延長旅客留澳時間，促進消費，助力澳門旅遊及經濟復甦。
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