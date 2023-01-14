今天（1月14日）下午，大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會，大陸國家衛健委醫政司司長焦雅輝表示，全大陸發熱門診的診療量在2022年12月23日達到高峰，是286.7萬人次，之後持續下降，到2023年1月12日回落到47.7萬人次，較峰值時數量減少83.3％，代表高峰已經過去。現在二級以上醫療機構一共開設發熱門診1.64萬個，基層醫療衛生機構開設發熱門診或者發熱診室4.31萬個。

焦雅輝表示，目前大陸各省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團發熱門診和診室的就診人數均呈現達峰以後整體下降趨勢，農村地區也呈現下降趨勢，就是城鄉的趨勢是趨同的。發熱門診新冠陽性感染者的檢出比例也持續下降，峰值是12月20日33.9％的檢出率，到1月12日下降到10.8％，「這個趨勢表明發熱門診高峰已經過去。」

焦雅輝表示，急診的情況總體呈現了達峰以後持續下降趨勢。全大陸急診診療人次在1月2日達峰152.6萬人次，之後持續下降，1月12日下降到109.2萬人次，較峰值時下降28.4％。急診當中新冠陽性感染者的檢出率由12月22日的峰值8.8％，之後穩步下降到1月12日的2.9％。這一數據顯示全大陸急診高峰已經過去。

焦雅輝表示，門診情況來看，整體呈現出正常診療正在逐步恢復態勢。1月12日全大陸普通門診診療總人次913.5萬人次，基本恢復到疫情前的水平。門診患者中新冠陽性感染者佔比，12月19日峰值是5.7％，之後持續下降，1月12日佔比0.9％。普通門診日診療量持續增加，目前正常診療正在逐步恢復當中。