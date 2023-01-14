日本旅遊正夯，在東京除了可以去許多知名餐廳大享美食，品嘗自己動手做在的地料理也是特別的體驗，東京觀光事務所台灣辦事處分享目前東京熱門的3家料理教室體驗，旅人能站上日本的壽司吧台捏製握壽司、到私宅學作日式家常菜或DIY精緻和菓子，深入接觸道地的日本料理及文化。

築地／築地玉壽司–晴海通店

江戶前壽司連鎖店「築地玉壽司」創業於1924年，是世界（日本）首創壽司手卷的名店，目前主要展店於築地、銀座、池袋、新宿等東京都心人氣區域。在店裡可品嘗職人當日清晨從漁市場批入的漁貨所製成的新鮮握壽司，秘傳醬汁醃漬的醬醃鮪魚，以及細嫩鬆軟的醬煮星鰻等都是人氣品項。

在各店鋪品嘗最新鮮的壽司料理之外，築地玉壽司晴海通店還提供2種不同課程的握壽司製作體驗，報名參加的旅客在經驗老道的壽司職人解說指導下，穿上白色大袍站上壽司吧台上，享受著捏製握壽司、壽司手卷的製作趣味，也在課程中了解壽司歷史及食用壽司禮儀等，當然最後可以享用自己所製作的握壽司，大快朵頤。體驗完畢後，參加者還能獲得紀念照、壽司餐巾、浮世繪杯墊等伴手禮（伴手禮內容依現場所提供之物品為準）。

目前體驗課程為預約制，僅於周一至周六的特定時段實施，周日與國定假日不實施體驗。另外，體驗全程將以日語來進行解說，因此參加者必須偕同口譯員一起參加。

新宿／Mayuko’s Little Kitchen

深受專業料理教師的母親影響，Mayuko’s Little Kitchen主理人岡田真由子的好手藝，讓國內外旅客都相當青睞，憑藉著熱心且淺顯易懂的教學方式，教室創設7年來榮獲知名旅遊評論網站Tripadviser評選為訪日旅客心中的全國第一料理教室，並連續6年獲頒「優等證書 (Certificate of Excellence)」。

賓客可在築地玉壽司-晴海通店化身壽司師傅體驗握壽司製作，並享用自己製作的握壽司。（株式會社玉壽司提供）

英語料理教室「Mayuko’s Little Kitchen」坐落於人氣賞櫻景點新宿御苑旁的住宅區一隅，主理人岡田真由子透露，她是巧遇一對定期返回日本品嘗日本料理的海外旅客，成為她開設料理教室的動機，而她所傳授的食譜大多來自於祖母與母親，是一般日本家庭的日常菜餚。她也希望藉由日本的家常菜，讓海外旅客更加認識日本的生活與文化。

料理課程為小班制，每班的上課人數大約6位，可以在日式廚房中學習日式高湯、醋飯、壽司卷、日式煎餃、拉麵等日本料理的做法；而岡田真由子除了教授烹飪，也同時教導日本食材的特徵與日本餐飲文化。

目黑／The Suyari Table

喜愛日式甜點料理的遊客也能親手打造和菓子、草莓大福、麻糬糰子等精緻甜品。擁有和菓子藝術講師、豆沙餡裱花講師等多種專業資格的須鑓美幸，旅居海外多年，為英語料理教室「The Suyari Table」的主理人。

Mayuko’s Little Kitchen受到許多國內外旅客青睞。（Mayuko’s Little Kitchen提供）

因興趣使然，須鑓美幸從小學便開始製作蛋糕等甜點，而後不斷地在料理路上深造，並於2014年在自家開設料理教室。料理教室主要是針對海外旅客提供和菓子製作體驗課程，在和菓子製作當中，可以學習製作花卉形狀的和菓子、草莓大福、麻糬糰子等精緻甜品；也有專門為想要考取和菓子講師資格的學員提供進階講座課程。

【INFO】

店名：築地玉壽司-晴海通店

The Suyari Table自2014年料理教室開設至今，接待過來自30多個國家的海外旅客。（The Suyari Table提供）

The Suyari Table提供適合初學者體驗的一日和菓子製作課程，也提供考取和菓子講師資格的進階課程。（The Suyari Table提供）

地址：東京都中央区築地2-15-19 ミレニアム築地B1～2F

電話：03-3541-0022（預約受理時間 14：30～17：00）

體驗開始時間：平日10：30～、週六09：30～（週日與國定假日不實施） ※體驗時間90分

網址：https://www.tamasushi.co.jp/experience-en/ （英語）

店名：Mayuko’s Little Kitchen

電話：080-3502-2005

地址、體驗開始時間、預約方式等資訊，請參考下方網址。

網址：https://www.mayukoslittlekitchen.com/ （英語）

店名：The Suyari Table

地址、電話、體驗開始時間、預約方式等資訊，請參考下方網址。

網址：https://suyaritable.weebly.com/（日語）

https://www.simplyoishii.com/in-person-classes.html（英語）