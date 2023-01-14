苗栗縣頭屋鄉14日下午發生一名少年騎腳踏車時，不慎摔車腳踏車龍頭竟插進少年大腿，經消防局派人車趕往救援，以切割器切斷龍頭鐵管後，將少年送醫，幸無大礙！
這名少年是在14日下午四點多，騎腳踏車行經頭屋鄉某麵包店前，因操控不慎摔車，車把龍頭竟插進大腿，少年吃痛大聲呼救，附近民眾聞聲報案，119勤物務中心據報派出救護車趕往，以切割器切斷龍頭鐵管，將少年送醫紮縫後無礙！
苗栗縣頭屋鄉14日下午發生一名少年騎腳踏車時，不慎摔車腳踏車龍頭竟插進少年大腿，經消防局派人車趕往救援，以切割器切斷龍頭鐵管後，將少年送醫，幸無大礙！
這名少年是在14日下午四點多，騎腳踏車行經頭屋鄉某麵包店前，因操控不慎摔車，車把龍頭竟插進大腿，少年吃痛大聲呼救，附近民眾聞聲報案，119勤物務中心據報派出救護車趕往，以切割器切斷龍頭鐵管，將少年送醫紮縫後無礙！
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