大陸新生代小花趙露思憑藉清新臉蛋和空靈氣質，年僅24歲就擁有《傳聞中的陳芊芊》、《且試天下》等代表作品，自然不做作的演技備受粉絲喜愛。近日她在微博上傳以花叢為背景的生活照，身著一襲黃色吊帶洋裝，散發一股文靜女孩的氣息，雖然沒有大露，朝領口仔細一看，邪惡的黑影畫面電暈所有粉絲。
在趙露思14日曬出的精修九宮格圖中，可見天生擁有一雙迷人電眼的她，笑容相當陽光、燦爛，以花朵為道具擺出一系列絕美姿勢，有時嗅聞花香，有時輕咬花朵，有時走近花叢擺拍，其中一張她蹲在花叢前方，雙手托腮對鏡頭放電，而寬鬆的洋裝剪裁下，看得出身材相當纖細，優美直角肩和白嫩肌膚被看光，連花朵與之相比都黯然失色。
仙氣美照曝光後，粉絲們在底下誇讚：「露思寶貝回眸一笑，勝過世間所有美好」、「看到發微博我心一緊好激動」、「老婆看到妳好開心」、「置身花叢中的公主殿下」、「最美露思！真是美到我心裡了，太好看了」、「人比花嬌，我愛死這些照片了」、「寶貝好仙」、「簡直是美女愛小花叢拍照的範本，太美啦！！」
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