今天（1月14日）下午，大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會。有記者提問，「截至目前全國現有新冠重症病例多少例？醫療機構現有重症床位數能否滿足需要？對重症救治的病例進展如何？」大陸國家衛健委醫政司司長焦雅輝表示，目前在院新冠重症患者的數量仍處於高位。

焦雅輝表示，重症患者的救治始終是工作的重中之重。政府指導各地建立重症、危重症患者的綜合救治體系，組建了國家和省級的專家，建立了巡診和會診的制度。重症患者的救治還要強調「關口前移」，在治療新冠感染導致的重症肺炎同時，堅持新冠感染和基礎疾病並重的治療方式，多學科診療。

焦雅輝表示，「通過我們的監測數據顯示，在發熱門診達峰2周以後，在院的新冠陽性重症患者數量也達到了峰值，之後呈現緩慢下降的趨勢，但是目前在院重症患者的數量仍然處於高位。」

焦雅輝表示，1月5日，在院新冠陽性重症患者數量達峰12.8萬人，之後連續波動下降，到1月12日時，在院陽性重症患者總數回落到10.5萬人，重症床位使用率75.3％，重症床位能夠滿足救治的需要。此外，1月12日，在院新冠陽性重症患者當中，以基礎性疾病重症合併新冠病毒感染是9.7萬人，佔比92.8％。新冠病毒感染的重症患者是7357人，佔比是7％。

焦雅輝表示，從數據分析來看，新冠病毒感染的重症患者有以下幾個特點：第一，以老年人為主，年齡最大的105歲，平均年齡75.5歲，60歲及以上的佔比是89.6％。第二，普遍合併有多種基礎疾病，具有一種基礎疾病的患者佔比40.7％，兩種基礎疾病佔比24.6％，三種及以上基礎疾病佔比是34.8％，多數基礎性疾病是心腦血管的疾病、內分泌系統疾病和呼吸系統疾病。