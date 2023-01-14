下班尖峰大回堵！貨車卡基隆路人行道 警使洪荒之力助脫困再開罰

50歲曹姓男子，日前在下班尖峰時間，開著貨車行經基隆路、市府轉運站旁，車子不慎卡在人行道與道路之間，造成交通嚴重堵塞無法通行，民眾見狀氣得打電話報警請警方到場協助。

信義分局警方接獲報案立即前往處理，發現貨車因道路與人行道間高低差、車尾卡住無法動彈，因市府轉運站鄰近信義商圈，周遭道路車流量龐大，動彈不得的貨車造成大量車輛回堵，一度壅塞到市府、松高路口，曹男則焦急地站在貨車旁不知該如何是好。

曹男向員警表示，自己從興雅路人行道往基隆路方向行駛，因未發現人行道與道路約有20公分落差，只聽到「ㄎㄨㄥ」一聲，貨車車尾就卡在人行道上無法動彈，員警陳俊緯與曹男嘗試推車，但力量不夠無法將貨車推動，許多駕駛看到後也熱心下車幫忙，眾人使出洪荒之力，數度挪動貨車後，終於讓貨車脫困，恢復了交通順暢，但曹男因違規行駛人行道及駕駛不慎造成交通打結，警方當場依法開出罰單及告誡。

信義分局表示，依據道路交通管理處罰條例第45條及74條規定，駕車違規行駛人行道，或於設置有必要之標誌或標線供慢車行駛之人行道上，未讓行人優先通行，汽機車處600元以上、1800元以下罰鍰。若因此造成他人傷亡，還須負擔刑責及高額賠償金，勿因貪圖自身一時方便而造成他人之憾事。