企排18年第13日賽程續在新莊體育館進行，首場女子組賽事由地主新北中纖迎戰愛山林，本場比賽愛山林僅有10位球員出賽，整場比賽打起來相當辛苦。反觀新北中纖多點開花，邱雅惠、Zsanett 與劉美菁等人全員出動，終場新北中纖就以 25比11、14、13直落三輕鬆擊退愛山林。

首局新北中纖連下5分，給愛山林一個下馬威，愛山林立刻喊出暫停調整。暫停回來，新北中纖繼續火上加油，邱雅慧與 Zsanett 的聯手，讓球隊取得十分領先。愛山林呂玟君與吳佩茹兩人雖偶有佳作，但仍無法縮小差距，新北中纖收下第一局。

進入第二局，愛山林明顯調整攻擊節奏，幾次有效的攻擊加上新北中纖失誤，雙方僅有1分差，此時新北中纖龔詩雯與劉美菁聯手攻勢將領先優勢擴大到三分，逼出愛山林喊出暫停。暫停回來，劉美菁繼續火力全開，攻守兩端的好表現讓愛山林吃足苦頭，雙方差距瞬間來到7分。此時， Sara 與葉于雯加入攻擊行列，幫助球隊持續擴大領先，新北中纖拿下第二局。

第三局由劉美菁在三號位的快攻揭開序幕，本場新北中纖完全掌握愛山林的攻擊模式，將愛山林的攻擊傷害降到最低，新北中纖很快的取得領先。隨後龔詩雯與 Sara 等人一分一分再次將差距擴大至十分以上，新北中纖輕鬆拿下這場比賽勝利。