日本首相岸田文雄13日在美國華府發表演說，把徹底強化防衛力定位為「日美同盟歷史上最重要的決定之一」。他提及擁有「反擊能力」（對敵基地攻擊能力）和增加防衛費，稱之為繼前首相吉田茂簽訂《日美安全保障條約》、前首相岸信介修改安保條約、前首相安倍晉三制定安保相關法之後的重要舉措。

去年12月，岸田政府在內閣會議上敲定了《國家安全保障戰略》等3份新的安保相關文件，其中明確記述日本將擁有打擊敵方飛彈發射基地等的「反擊能力」，以及大幅增加防衛費。

13日，岸田以「日本在歷史轉折點上的決斷」為題，在約翰霍普金斯高等國際研究學院（SAIS）發表演說。圍繞經濟安保問題，岸田表示，在半導體和能源領域的日美合作是「重要關鍵」。他並談到《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），呼籲美國重返協定。他說，在英國、中國及台灣都表達有意加入CPTPP的情況下，「美國回歸至關重要」。

據日本共同社1月14日報導，對於中國，岸田表示「將主張應該主張的，要求中方採取負責任的行動，同時雙方努力推進構建具有建設性的穩定的關係」。關於存在原被征勞工訴訟問題的日韓關係，他強調「將盡快解決問題，重返健康狀態」。

岸田還表示，在自己擔任主席的5月召開的七大工業國集團首腦會議（G7廣島峰會）上，「將向世界展示『不能讓核武器悲劇再度發生』的誓言」。他還指出由於俄烏衝突，「聯合國面臨信任危機」，呼籲實現安理會改革。

日本是本年度G7輪值主席國。自1月1日起，日本也是聯合國安全理事會非常任理事國，任期兩年；日本也是1月的安理會輪值主席國。