2023台灣燈會13日搶先公布位於松山文創園區「源展區」的三件作品，台北市長蔣萬安（右2）也出席搶先揭露新燈節作品，與「我們在這」的作者王文志（左3）等人一同合影。（鄭任南攝）

2023台灣燈會13日搶先公布位於松山文創園區「源展區」的三件作品，由王文志創作的「我們在這」高達7公尺，外觀以竹藝編織而成，進入燈區下方會發現別有洞天，展示著跟原住民相關的各種吊掛飾品。（鄭任南攝）

2023台灣燈會13日搶先公布位於松山文創園區「源展區」的三件作品，由王文志創作的「我們在這」高達7公尺，外觀以竹藝編織而成。（鄭任南攝）

2023台灣燈會13日搶先公布位於松山文創園區「源展區」的三件作品，由阿美族藝術家伊祐．噶照創作長寬達15公尺的「和祖靈對話的路徑」，以火焰的造型代表祖靈為原住民重要的精神象徵。（鄭任南攝）

2023台灣燈會13日搶先公布位於松山文創園區「源展區」的三件作品，由藝術團隊周明誼與鋸子女孩及藍永旗花燈藝術坊打造的「島上的女人樹」坐落在園區生態池中的小島，藉由傳統燈藝詮釋女人樹藝術詩燈。（鄭任南攝）

2023台灣燈會13日搶先公布位於松山文創園區「源展區」的三件作品，由藝術團隊周明誼與鋸子女孩及藍永旗花燈藝術坊打造的「島上的女人樹」坐落在園區生態池中的小島，卻要近看才能看見眼睛。（鄭任南攝）

2023台灣燈會13日搶先公布位於松山文創園區「源展區」的三件作品，由阿美族藝術家伊祐．噶照創作長寬達15公尺的「和祖靈對話的路徑」，以火焰的造型代表祖靈為原住民重要的精神象徵。（鄭任南攝）

即將於2月5日登場的2023台灣燈會，13日搶先公布位於松山文創園區的「源展區」三件亮點作品，包含「我們在這」、「和祖靈對話的路徑」和「島上的女人樹」。

藝術家王文志以「竹」創作7公尺高的竹編藝術空間作品「我們在這」，編織出多元文化融合與新住民堅定之心志；阿美族藝術家伊祐．噶照與金曲專輯製作人陳冠宇創作的「和祖靈對話的路徑」，是長寬達15公尺的巨型火塘造型，呼應火光流轉的策展主軸，以原民部落中重要精神象徵—火塘（堆）為造型，輔以裊裊升天的白煙，表達跨越人與靈的界線，將白煙乘載的族人情感、思念、關愛，通向祖靈的路徑，並藉此表達對生活的祈求及未來的想望；還有首次以「客家詩歌」為主題的燈區在園區的生態湖畔，藝術團隊周明誼與鋸子女孩及藍永旗花燈藝術坊打造的「島上的女人樹」，以相思樹、大菁隱喻著山區勞動經驗，藉由傳統燈藝詮釋女人樹藝術詩燈。

2023台灣燈會以「光源台北」為題，將燈會場域融入都會場景，並運用虹彩色系規劃4大展區，分別為位於東區的黃色「光展區」、松山文創園區的橙色「源展區」、主燈所在位置國父紀念館「中央展區」及信義商圈的藍色「未來展區」。強調多元共融精神的「源展區」囊括新住民、客家及原民之作，包含聲光展演、空間作品、藝術燈等，白天也有市集及活動等可逛。

台北市長蔣萬安13日也出席活動表示源展區強調多元共融，將會展出超過20件由新住民、客家及原住民燈飾作品，展現族群融合的主題。台北市觀傳局更強調歡迎民眾來園區白天拍美照，夜間來賞燈，賞受截然不同的氛圍。