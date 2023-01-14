有「台灣好媳婦」稱號的女星佩甄（李佩甄），跨足戲劇圈和主持界，幽默談吐和爽朗個性獲得許多觀眾喜愛，特別是長輩。佩甄最近重拾主持棒，與黃子佼主持大公司尾牙，一襲超氣派戰袍上下都露，大秀超兇事業線和一雙長腿，不科學體態辣暈大票網友。

佩甄昨（14日）分享時隔3年再主持大公司尾牙的心得，表示能跟小時候的偶像佼哥一起主持相當榮幸，意外發現自己好像老了，居然面臨字太小看不到的窘境，很謝謝佼哥幫她唸了很多抽獎聯的名字；但逃過一劫後，還是在台上被佼哥糗「生不出來」，讓她哭笑不得。

佩甄主持大公司尾牙，超辣戰袍讓網友眼睛大吃冰淇淋。（圖／摘自李佩甄臉書）

不過，目前46歲的佩甄今日一襲紅色性感禮服，深V設計讓超兇事業線全被看光，傲人上圍都快掉出來，下半身還開高衩，一雙白皙美腿若隱若現，上下失守造型讓人眼睛大吃冰淇淋；網友也都被辣翻，驚呼「喔喔喔喔真女神」、「美女辣媽」、「人美身材好更加分」。

佩甄不只是努力工作，2017年時還在醫師老公鼓勵下，就讀台大EMBA課程，還順利畢業，成為兒女最好的榜樣。