南投燈會水舞結合聲光，效果十足。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投燈會「卡娜赫拉的小動物」無人機展演。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投燈會14日晚間點燈，縣長許淑華與「卡娜赫拉的小動物」的P助及兔兔人偶，為主燈「彩兔賜福」揭開序幕；今年燈會以「絢。光織潮」為主題，還有互動燈區、地景燈區、IP燈區，及13個特色燈區，展期將延續到元宵節。

縣長許淑華感謝企業界、協會、宮廟、學校、旅遊業者、大陸城市熱情贊助，還有交通部觀光局補助經費，讓南投燈會增添光采。

農曆新年生肖屬兔，南投燈會與「卡娜赫拉的小動物」正式聯名合作，推出1座大型副燈、12個大型充氣偶燈、9場無人機煙火秀，還有上萬個聯名商品，打造出最萌、最粉嫩的新春燈會。

南投燈會除了除夕不開燈，每天都有不同的精彩活動，結合南投觀光特色祭出10大亮點，呈現傳統、藝術、科技融合的燈會，遊客白天可逛花海、體驗SUP、蒐集12隻卡娜赫拉的小動物巨大氣球偶；晚間賞花燈、遊玩互動燈區、逛年貨大街、欣賞交響水舞、還有眾多一流在地團隊與國際知名表演團隊、重磅歌手輪番演出。

燈區整合傳統藝術與創新科技，傳統花燈由國際花燈大師黃文全操刀，設計主燈「彩兔賜福」，並首度以卡娜赫拉的小動物創作《P助＆粉紅兔兔的招財神力》；還有豐富多元的主題如「日月潭守護靈鳥─邵邵」、以竹工藝創作的「築（竹）藝南投」燈區、由南投在地學童彩繪共創的「萬兔！水！燈區」等。

創新燈區最亮眼的是水波光影劇場，直徑高達20公尺的穹頂劇場，搭配聲光效果，造出360度視覺效果的沉浸式劇場，燈區內還有小朋友最愛的旋轉摩天輪、海盜船、旋轉熱氣球、旋轉木馬等。

燈會推出9天主題節目，開幕時由「南台灣交響樂團」，演奏60分鐘的宮崎駿經典動畫音樂會，還有金曲歌王翁立友、動力火車、Coming True即將成真火舞團、雲火Inferno火舞團演出。

開幕壓軸大戲是眾所矚目的「交響水舞X無人機群飛秀X特效煙火特別場」；水舞秀以「南投無限」為主題，在貓羅溪以無限符號打造立體水舞，搭配由國際級大提琴家張正傑精心編排交響樂組曲；無人機展演延續去年廣受好評的卡娜赫拉的小動物主題，第1波演出「卡娜赫拉的小動物─南投物產篇」主題，融入南投特產香菇、泡茶等圖像，生動有趣。

交響水舞、無人機、煙火聯演，將於1月22-28日、2月5日演出，其中1月24日及28日加碼3D矩陣煙火。另外，1月26日後，無人機將演出第2個主題《卡娜赫拉的小動物─南投慶典篇》，演出泡湯、九九峰氦氣球樂園等畫面。

今年南投燈會，首度導入全燈區智慧導覽，根據遊客所在位置推播展區導覽資訊，並可同時參與數位集章活動，逛燈會不會迷失方向，還讓「賞燈」成為趣味遊戲。