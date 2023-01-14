立法院長游錫堃13日召開朝野協商，將延會至1月19日，讓行政院長的人事問題再度浮上檯面，因內閣原本極有可能在立法院會結束時改組，現在或許會拖到年後。媒體人謝寒冰今（14）日也在節目《週末大爆卦》中指出，行政院長蘇貞昌看準機會，近期已在動員勢力引導輿論，目的就是要讓總統蔡英文下定決心，將自己留任。

謝寒冰認為，蘇貞昌從頭到尾都沒有想辭，前陣子會在公開場合提到「有人握手時私下偷搔癢手」，就是表示要每個人都支持他蘇貞昌，「他現在寄望於越來越多人支持他，蔡英文就會把他留下來。」他強調，蘇貞昌肯定知道，蔡英文當下還在苦惱行政院長人選，因此才想方設法堅定蔡英文的信心，留自己繼續當閣揆，「像大前天開始就有一堆人表態支持蘇貞昌留下來，難道他們是晚上做夢，夢到一同件事？當然不是，這就是蘇貞昌授意的，至於為什麼要這樣做，主要是為了引起輿論的力量。」

對於蘇貞昌的行為，謝寒冰進一步剖析，現在一般輿論都是說「蘇做得很難看，怎麼還不下台」，而蘇貞昌的目標就是要跟蔡英文說，「那些人在造謠，那些人是認知作戰」。不過謝寒冰也直言，對他來說，蘇貞昌最好能留下來，內閣也一個都不要換，「徐國勇回來當內政部長，林智堅當教育部長。」

掃視蔡英文現階段的內閣可能人選，謝寒冰質疑，如果是陳建仁、顧立雄、陳明通、鄭文燦、王美花這些「蔡友友」組一團，這樣能打嗎？他稱蘇貞昌雖然做得爛，但有個能打的地方，「就是他臉皮厚，可以硬拗到底」，且陳建仁目前接行政院長還有兩個問題，一個是自己有沒有心要接，另外一個則是蔡英文對陳到底放不放心；至於鄭文燦上台那更不可能，因為這情況國民黨只要一直酸「抄襲仔」就好。