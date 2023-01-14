哈利王子的爆料書籍《備胎》（Spare）上市沒幾天就被搶購一空，儘管英國人民對夫妻倆大失所望，聲勢跌至吊車尾，僅次於醜聞王子安德魯。不過他似乎無所畏懼，近日接受專訪甚至放話「內容其實多到能再出第二本」，只是下場恐面臨親情永遠破裂。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，英國薩塞克斯公爵接受《每日電訊報》（The Telegraph）專訪時表示，把真相說出來已經夠難了，他在這過程中選擇性的保留一些猛料，初稿原本是800頁，刪減至如今讀者拿到的400頁。等於說還有一半內容沒有公佈，足以拿來再出版《備胎》續集，屆時就會是兩本書。然而，他遺憾表示：「這麼說吧，有些事情的確在我和我哥、我爸之間發生了，只是不想讓全世界都知道，因為他們可能永遠都無法原諒我…」

哈利心裡明白，任何與家人親密互動的細節一旦公開都是越界，也將招致反對，但他還是寫了，稱「沒有這些就無法讓大家知道我的故事」。

另據《鏡報》(The Mirror)報導，哈利坦承，產出回憶錄的過程與代筆作家一來一往溝通多時，有時很難決定哪些細節該留該丟；出版商表示，目前該書銷售表現創佳績，超乎大家最樂觀的預期，被專家籲為「過去十年來，最暢銷的預購書之一」。

先前傳出，女王伊莉莎白二世駕崩的消息讓哈利猝不及防，據悉當時《備胎》已經完成初稿，出版社收到稿件時一度不敢置信，對哈利的情緒化感到相當失望，而他本人也在祖母過世後，第一時間聯繫公司要求修改內容，深怕這讓一切看起來更冷血。