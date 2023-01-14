台南市消防局舉辦「火神護祐平安祈福消防燈籠暨祈福點燈」活動，14日在湯德章公園旁的消防博物館點燈，掛在消防分隊大樓門窗外的2500盞燈籠啟燈後，整棟大樓瞬間發亮，映照圓環，瞬間成為台南市新拍照景點。

台南市消防局14日夜間啟動點燈儀式，2500盞燈籠掛滿整棟消防博物館，啟燈後大樓閃閃發光，台南市長黃偉哲以「盛況空前」形容大樓點燈後的美景。

今年有部分燈籠來自日本群馬縣，兩座城市建立防災國際交流，成為最吸睛的防災宣導活動，主燈區為「火德星君」，俗稱火神爺，也是消防人員的守護神。