112年加強重要節日安全維護工作自1月1日22時起已正式開始，松山分局為了讓民眾們能夠安心過好年，分局長陳昭甫協請轄區各守望相助隊針對轄內金融機構協助巡守，俾遏止危害發生，以金融機構易發生危害時段（中午用膳時間、營業結束時段前後），協調守望相助隊納入巡守路線，協助金融機構安全維護」加強金融機構（ATM提款處所）巡守，以達金融機構安全維護。

松山分局轄內守望相助隊共計33隊，分別以里守望相助隊轄區加強協助巡守勤任務，以維轄內金融機構保障，確保民眾提領現金安全，以往年最易發生銀行搶劫、竊盜案件時段，在中午用膳時間、營業結束前後時段加強巡守，警方亦宣導民眾及各金融機構，如民眾需提領大額現金，請通知警方派員前往護鈔，共同維護銀行及民眾財產安全。

松山分局分局長陳昭甫表示，守望相助隊長年維護本區各里治安交通、急難救助、公共安全、防疫清潔等工作，在落實社區警政與社區安全維護等方面亦是盡心盡力，和警察全力護衛人民的安全同等重要，打擊犯罪也絕不手軟，對守望相助隊不餘遺力的支援致上十二萬分的感謝，最後希望社會各界持續給予守望相助隊人員大力支持與鼓勵，更希望透過民力及警方合作無間的配合，共同締造「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的幸福城市。