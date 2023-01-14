台灣「羽球一姐」戴資穎今天在馬來西亞公開賽女單4強再戰現任球后山口茜，儘管對手狀態絕佳，小戴仍靠首局後段的6比1強攻追平，可惜逆轉功虧一簣，次局救回5個賽末點也無力回天，最終以18比21、16比21吞下對戰5連敗，無緣決賽。

小戴與山口茜過去共20次交手，勝負各半，但小戴包括去年12月年終總決賽女單冠軍戰在內，近4次遭遇全部吞敗，上次對戰奪勝已是2019年4月的新加坡公開賽4強，就看這次能否取得暌違勝利。

戴資穎（右）在馬來西亞公開賽女單4強罕見被抓接發球違例，一頭霧水的望向主審。（Badminton Photo提供）

戴資穎首局先得分後，接著連兩分擊球過長出界，接著讓狀況絕佳的山口茜保持領先。小戴透過假動作與靈動的網前小球追分，但追到6比7之後，小戴在占優勢的情況下殺球出界，反讓山口茜連拿4分，拉開差距。

技術暫停後小戴連追兩分，可是只要長球的深度不夠，就面臨山口茜的凌厲殺球，直到後段打出一波6比1反擊，才一舉追成17平。可惜平手後小戴兩度殺球掛網，又連丟3分，最終雖然救回1個局點，仍因下手小球掛網讓出首局。

次局前段雙方拉鋸，小戴從3比6落後打到8比7反超，可惜隨後兩次判斷錯誤，放掉不打的長球都落在界內，進入技術暫停以10比11落後。技術暫停後小戴在11比12落後時突然「斷線」，還出現罕見的接發球違例，讓山口茜連拿8分逼出9個賽末點。儘管小戴突然回神，連續追回5個賽末點，但最後在網前僵持下掛網飲恨，吞下對戰5連敗。