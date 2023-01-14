疫情衝擊公共運輸未歇，繞行大迴龍地區的新北市區公車「635」1月無預警公告將於20日整併，瞬間從平日44班、假日35班改為平日1班、假日停駛，斷崖式裁減引爆龜山居民怒火，議員、里長紛紛出面協調，桃園市交通局指出，業者允諾改為1日8班，降低衝擊。

龜山區議員陳雅倫說，新北市區公車635路線由三重客運營運，起點為桃園市龜山區龍壽里，終點為台北市萬華區捷運西門站，原本平日44班、假日35班，近日突然公告，20日開始裁減至平日1班、假日停駛，「哪個公共政策、大眾運輸是用這樣斷崖式裁減逼迫民眾買單？」

陳雅倫說，業者一開始表示因為新莊中正路壅塞所以選擇裁減公車路線，事後才改口表示是因為人手不足，她說，可以理解疫情後客運業者及司機的壓力，喊話新北市交通局以及桃園市交通局應該一起幫忙協調，「不要選前高喊1280月票要擴大到北北基桃，選後就開始裁減公車，罔顧通勤族權益！」

桃園市交通局公共運輸科指出，三重客運去年就有向新北市政府反映，要整併路線，當時桃園就有表達反對意見，但業者仍因司機不足而要於1月裁減。公運科說，13日協調會上，有提出數據，指桃園端的龍壽里到迴龍派出所間乘車人數，占全線總搭乘人數的4成，桃園端需求高，要求業者評估運量，維持尖峰班次。

公運科說，業者檢討後，已同意會調整為1天8班次，早上、中午、傍晚跟晚間各2班次，避免一次減班衝擊過大，業者除會針對替代路線資訊加強公告，也會派員到站牌宣導轉乘資訊，鼓勵民眾轉搭桃園市區公車到捷運站，再轉乘捷運到台北。